Ginevra Lamborghini, che fisico: “battuta” Elettra – Le FOTO bollenti

Ginevra Lamborghini inizia a competere in popolarità e sensualità con sua sorella Elettra: le foto sono davvero esplosive

Elettra Lamborghini è sicuramente uno dei personaggi più in voga del momento. La ricca ereditiera sta facendo parlare molto di sé sui social e per la sua carriera come cantante e showgirl, ma c’è chi non è da meno di lei. Anche se sta seguendo una strada molto diversa, sua sorella Ginevra, almeno sui social, riesce a rivaleggiare con lei quanto a bellezza e fascino. Classe 1994, la sorella di Elettra ha scelto di continuare a lavorare nel ramo aziendale di famiglia. Ma possiamo ammirarla come una bellezza a sua volta davvero esplosiva.

