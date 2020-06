Muore nel sonno a 14 anni. Funerale di Giuseppe Russo a Torre Annunziata

Muore nel sonno a 14 anni. Dolore e disperazione per la morte senza senso del piccolo Giuseppe Russo, probabilmente colto da un malore durante la notte

La morte di Giuseppe Russo è una di quelle che lasciano senza parole, attoniti, sgomenti. Il ragazzo aveva solo 14 anni, è andato a dormire, non si è più risvegliato. Residente a Suzzara (Mantova), trascorreva le vacanze dai nonni a Torre Annunziata.

Sono stati proprio loro a ritrovarlo esanime venerdì mattina. Hanno provato a svegliarlo, sono stati chiamati immediatamente i soccorsi ma non c’è stato niente da fare. Il ragazzo, alto 1,90m , probabilmente è stato colto da un malore durante la notte. Non soffriva di nessuna malattia.

Si sono svolti ieri i suoi funerali vicino all’abitazione in cui è deceduto, nei pressi di piazza Ernesto Cesaro. La cerimonia, officiata da don Pasquale Paduano, si è svolta nella Chiesa del Carmine. Erano presenti il sindaco Vincenzo Ascione e il presidente del consiglio comunale Rocco Manzo.

Ragazzo muore nel sonno. Sgomento e dolore per tutta la comunità

Il parroco, esprimendo profondo cordoglio ha detto: “La morte di Giuseppe è dolorosa, un lutto senza fine. È difficile trovare parole che possano lenire la nostra sofferenza. Il silenzio e la preghiera sono i soli atteggiamenti che possono sopportare un po’ il peso di questo dolore così grande. Giuseppe che si stava affacciando al mondo. Vivrà per sempre nel nostro cuore. L’amore per lui non morirà mai.” I genitori si trovavano a Suzzara , avrebbero raggiunto il figlio tra una settimana. Sono accorsi, ovviamente, a dargli l’ultimo saluto. Il padre ha avuto un malore durante il viaggio. Non erano presenti i nonni che non ce l’hanno fatta a venire. All’uscita del feretro i presenti hanno intonato la canzone “È per te” , in onore del piccolo Giuseppe Russo.

