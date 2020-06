Tangenti per pilotare le gare d’appalto della metro di Milano: 13 arresti

A Milano, scoperto un giro di tangenti per pilotare gli appalti della metro: 13 arresti, tra cui anche un dirigente dell’Atm. Sala: “Subito provvedimenti”.



Il giro di tangenti che la Procura di Milano ha scoperto serviva a indirizzare 8 appalti per un valore di 150 milioni di euro.

In particolare, si tratta di appalti per la fornitura dei sistemi di segnalamento della metropolitana di Milano.

Tra i 13 arrestati anche un dirigente dell’Atm, Paolo Bellini, responsabile degli impianti di segnalamento e automazione delle linee metropolitane, come riportato dai principali quotidiani.

L’inchiesta della Procura, condotta dal pm Giovanni Polizzi e coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, è sfociata nelle perquisizioni. Le hanno condotte i militari del Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza all’interno degli uffici Atm e nelle sedi delle varie società coinvolte. Tra queste ci sono Siemens Mobility e Alstom Ferroviari.

Gli appalti sotto inchiesta sono 8, hanno un valore complessivo di 150 milioni di euro e sarebbero stati pilotati in cambio di tangenti. Uno di questi ha ad oggetto la manutenzione di impianti di telecomunicazione della linea 5 e quello sui sistemi di segnalazione automatica della Linea 2.

Tangenti per pilotare gli appalti della manutenzione ma non solo

“Ho un lavoretto da 18 milioni” e “Adesso c’è l’altra gara importante di 18 milioni, e questo sarebbe un bel lavoretto da fare, è l’installazione delle colonnine elettriche per gli autobus in tutti i depositi” sono due delle affermazioni estrapolate dalle intercettazioni contenute nell’ordinanza di custodia cautelare di Paolo Bellini, dirigente Atm e che stanno circolando in queste ore.

Secondo il Procuratore di Milano, Francesco Greco, le indagini “hanno accertato l’esistenza di un sistema di metodica alterazione di gare a evidenza pubblica indette da Atm spa gravitante attorno alla figura di Bellini, pubblico ufficiale con il ruolo di Responsabile dell’Unità amministrativa complessa sugli impianti di segnalamento e automazione delle linee metropolitane 1, 2, 3 e 5, e alle società Ivm srl e Mad System srl”.

E mentre Atm si è dichiarata estranea ai fatti e disponbile alla massima collaborazione, Beppe Sala a riguardo ha commentato: “Ora provvedimenti immediati Atm” – “Atm è un’eccellenza milanese e il suo lavoro non deve e non sarà infangato dalle malefatte di pochi. Ovviamente mi aspetto provvedimenti immediati da parte dell’azienda nei confronti di chi è stato coinvolto nei procedimenti giudiziari e una seria verifica dei processi aziendali”.

Leggi anche —> L’ospedale in Fiera era stato chiesto dal Governo, spiega Fontana

E ha aggiunto: “E’ sconfortante scoprire che mentre tutti si impegnano e lavorano per il bene della comunità, qualche disonesto mette a repentaglio il lavoro fatto da una intera azienda. Ho chiesto ad Atm di prendere provvedimenti rapidi, queste persone devono essere allontanate, licenziate, quello che si può fare. Se le cose stanno così la giustizia intervenga rapidamente e le pene siano anche esemplari”.