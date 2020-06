Ylenia Carrisi: nuove ipotesi sul suo destino. Probabile scambio d’identità

Ylenia Carrisi. Una tv spagnola avanza l’ipotesi che sia ancora viva e che abbia cambiato identità prendendo quella di una donna deceduta

Era il 31 dicembre del 1993 quando venne comunicato dalle autorità di New Orleans che Ylenia Carrisi era scomparsa. Da quel momento mille ipotesi, congetture, bugie e nessuna certezza.

Sul destino di questa povera ragazza si sono scritti fiumi di parole. La famiglia non si è data pace. Al Bano, stanco delle indiscrezioni, ha voluto mettere una pietra sopra alla vicenda, facendo istanza di dichiarazione di morte presunta della figlia Ylenia al tribunale di Brindisi nel 2013. La madre, Romina Power, non ha mai smesso di cercare e sperare definendosi profondamente amareggiata a causa di questa decisione dell’ex marito.

Quasi a non voler lasciare andare il ricordo di Ylenia, ogni tanto spunta fuori qualche novità sulla vicenda che riaccende poche speranze. Stavolta è il caso di una tv spagnola che avanza l’idea che la figlia della coppia più amata della musica leggera nostrana possa essere ancora viva e aver cambiato identità.

Scambio d’identità. Quanto c’è di vero sul destino di Ylenia Carrisi

Già negli anni ’90 si pensò che Ylenia non fosse morta e che si fosse allontanata volontariamente rifiutando quel mondo platinato di cui la sua famiglia faceva parte non sentendolo suo. Il dito venne puntato all’inizio contro Alexander Masekala, il suo fidanzato dell’epoca, con il quale condivideva la stanza di un albergo a New Orleans. Già a quei tempi Ylenia soleva farsi chiamare Susanne, nome di una ragazza che aveva incontrato in viaggio con tratti simili ai suoi.

Nel 1994 venne ritrovato in Florida il cadavere di una donna che somigliava ad Ylenia e che aveva indosso la sua collana. Dopo perizie ed esami del DNA si scoprì che non si trattava della Carrisi. Si fa sempre più pressante l’ipotesi che si trattasse di questa fantomatica Susanne e che Ylenia ne abbia preso l’identità. Anche la zia della ragazza, la sorella di Romina, ha sostenuto che viva in un ranch, si sia sposata e abbia due figlie piccole, una con il nome proprio della celebre nonna.

Che sia vero? Noi lo speriamo vivamente.

