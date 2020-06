Animali in via di estinzione: aggiornata la lista delle specie in pericolo

Un recente studio ha aggiornato la lista di quelle che sono le specie animali in via d’estinzione: ben 515 sarebbero quelle a rischio.

Il surriscaldamento globale, l’erosione degli spazi selvaggi ad opera dell’uomo. Ed ancora la crisi climatica, tutti fattori che stanno incidendo sugli ecosistemi e determinando la scomparsa di alcune specie animali.

Al momento, il Pianeta, si troverebbe in quella che viene definita come sesta estinzione di massa. Una vera tragedia che potrebbe portare alla sparizione di numerose specie tra cui anche quella umana. A riferirlo un uno studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences. Secondo quest’ultimo il tasso di estinzione di alcune specie si sarebbe accelerato.

Specie che, appunto, vengono definite in via d’estinzione poiché contano sull’intero globo meno di mille esemplari. Un numero estremamente esiguo. Di aggiornare la lista di questi animali prossimi a scomparire ha provveduto un tema di ricerca composto da studiosi di Stanford e dell’Instituto di Ecología di Città del Messico. I risultati sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista PNAS.

Nuovo studio aggiorna la lista degli animali in via d’estinzione

Ad oggi, secondo lo studio condotto da ricercatori di Stanford e dell’Istituto di Ecologia di Città del Messico, sarebbero ben 515 le specie in via d’estinzione. Un numero, purtroppo però, destinato a crescere se non si interverrà repentinamente.

La ricerca è stata condotta utilizzando i dati in possesso della International Union for Conservation of Nature. Quest’ultimo registra tutte quelle che sono specie a rischio in una lista, ribattezzata Lista Rossa. Attualmente, riferiscono gli esperti, sul pianeta terra sarebbero oltre 30 mila le specie in via d’estinzione, ma di queste sono 515 quelle finite nella Red List. Di essi farebbero parte mammiferi, invertebrati, rettili ed anfibi che contano meno di mille esemplari. Alcuni addirittura meno di 250.

L’intera lista è scaricabile direttamente sul sito del PNAS, ma a titolo esemplificativo tra le specie in essa presenti figurano la lince pardina, il panda ed anche il rinoceronte di Giava.

