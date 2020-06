La bellissima Cecilia Rodriguez ci rivela di sentirsi molto a suo agio senza nulla a coprirne le forme perfette. E ce lo fa anche vedere.

Sontuosa, maestosa, irresistibile Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen concede ai suoi fans un post bollente su Instagram. In esso la 30enne argentina scrive quanto segue “Desnuda que no habrá diseño que te quede mejor. Que el de tu piel ajustada a tu figura”.

LEGGI ANCHE –> Emily Ratajkowski | un filo di spago come costume | “Vi piace?” FOTO

Un aforisma che la Chechu sceglie per dire che non c’è disegno migliore di sé stessi se non quello in cui appariamo da svestiti. Senza alcun indumento a ricoprirci. Di certo è un qualcosa che vale al 100% per lei, che è dotata di un fisico perfetto, di una pelle liscia e splendente e di una sensualità di quelle da togliere il fiato.

LEGGI ANCHE –> Miriana Trevisan | gambe scoperte e sguardo della seduzione | FOTO

Cecilia Rodriguez, una sirena della seduzione

Visualizza questo post su Instagram COCCHI Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 22 Giu 2020 alle ore 10:13 PDT

E di certo è fortunatissimo il suo fidanzato, Ignazio Moser, con i due che fanno coppia fissa da ormai 3 anni. Entrambi sono molto bene assortiti insieme ed i followers sia dell’uno che dell’altra si chiedono quando potrà avvenire il prossimo importante passo di coppia. Ovvero un matrimonio, magari con tanto di bebè. Non necessariamente in questo ordine. Ma per adesso Cecilia e ‘Nacho’ se la prendono con calma e si godono il loro felice fidanzamento.

LEGGI ANCHE –> Mercedesz Henger ribatte a mamma Eva | costume da favola | FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter