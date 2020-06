Rischio guerra in Libia, la Francia fa da sponda all’Italia

Alleati nella Nato, i due paesi si accusano a vicenda di impegnarsi in “un gioco pericoloso” nella probabile guerra in Libia

Tra Parigi e Ankara, le nuvole si stanno radunando. Il portavoce del ministero degli Esteri turco ha risposto martedì 23 giugno al presidente francese Emmanuel Macron, il quale ha dichiarato il giorno prima che la Turchia stava giocando un “gioco pericoloso“ in Libia. “A causa del supporto che fornisce da anni agli attori illegittimi, la Francia ha un’importante responsabilità nella discesa della Libia nel caos. Da questo punto di vista, la Francia sta effettivamente giocando un gioco pericoloso “, ha dichiarato Hami Aksoy.

Rischio guerra in Libia, la Francia fa sponda all’Italia

Dopo un’intervista con la sua controparte tunisina, Kaïs Saïed , ricevuta lunedì al Palazzo dell’Eliseo, Emmanuel Macron ha esortato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a porre fine alle azioni del suo paese in Libia. Ankara sostiene militarmente il governo di accordo nazionale di Tripoli (GAN), riconosciuto dalle Nazioni Unite, contro le forze del maresciallo Khalifa Haftar, sostenuto da Egitto, Emirati Arabi Uniti, Russia e Francia. “Oggi ritengo che la Turchia stia giocando una partita pericolosa in Libia e contravvenga a tutti gli impegni assunti alla conferenza di Berlino”, ha affermato il presidente francese, riferendosi alla riunione organizzata a gennaio per portare le parti avversarie a negoziati. “È nell’interesse della Libia, dei suoi vicini, dell’intera regione ma anche dell’Europa”, ha insistito, aggiungendo di aver “ fatto lo stesso discorso” al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante un’intervista telefonica lunedì pomeriggio.

La Francia, spingendo per i negoziati, fa il gioco dell’Italia, primo paese preoccupato per le sorti libiche. In caso di guerra, infatti, la penisola italiana sarebbe oggetto di sbarco di numerose persone in fuga dalla morte.