Amatissima da anni ed anni, Laura Pausini lancia un bellissimo messaggio ai suoi followers ed ammiratori sparsi per tutto il mondo. Parole magnifiche le sue.

Sceglie la musica, Laura Pausini, per lanciare il suo messaggio d’amore. La cantante emiliana, da anni amatissima e sempre sulla cresta dell’onda, mette l’amore al primo posto in ogni cosa che fa. E comunica questo sentimento anche ai suoi tantissimi ammiratori italiani e non, sparsi in ogni parte del mondo.

“Siamo ancora qua a dover discutere se un essere umano può amare un altro essere umano… è inumano! Amiamoci e basta. Amiamo chi vogliamo. Usiamo la voce per far sentire più forte l’amore”. Questo scrive la Pausini sul suo profilo personale Instagram, accompagnando a tali parole uno scatto che la ritrae mentre è distesa, felice e sorridente. Quasi come se fosse tornata bambina.

Laura Pausini, il messaggio che fa sciogliere i suoi ammiratori

Lei piace a tutti da anni

Lei fa sempre proseliti ed acquista consensi. Parlare di amore in un momento difficile come questo, dove episodi invece di ben altro tenore avvengono in ogni parte del mondo, rappresenta un atteggiamento di positività importante. E molto, molto apprezzato.

