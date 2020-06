Pamela Prati, una sirena in costume sul mare: che fisico – FOTO

Pamela Prati, una sirena in costume sul mare: che fisico. La showgirl ha fatto girare la testa ai suoi fans con gli ultimi scatti pubblicati in barca

Pamela Prati è una delle showgirl più amate della televisione. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip ha raggiunto anche il pubblico di più giovani che non la conoscevano. Durante la partecipazione al GF venne squalificata per i suoi atteggiamenti che andavano contro le regole del programma e il suo abbandono è stato iconico.

Pamela Prati fa girare la testa ai suoi fans con gli ultimi scatti in barca

Dopo la sua partecipazione al GF, l’anno scorso è tornata sotto ai riflettori per una ipotetica storia con un uomo conosciuto online chiamato Mark Caltagirone. I due dovevano pure sposarsi, fino a che alcuni giornali non hanno fatto notare che qualcosa non andava. Da lì è partito un caso che ha raggiunto un’importanza nazionale: Pamela sottolineava che si sarebbe sposata ma alla fine queste fatidiche nozze non ci sono state. In conclusione è uscito fuori che Caltagirone davvero non esisteva e lei ha sostenuto di essere stata vittima di un inganno e di non essersi inventata tutto. Così durante una puntata di Verissimo si è concluso lo scorso maggio questo capitolo della televisione.

