Tragica notizia in arrivo dal Brasile: è morto Potato the clown, il pagliaccio che faceva divertire i bambini ricoverati.

Il coronavirus continua a paralizzare il mondo intero: tantissimi paesi stanno affrontando la minaccia vivendo una situazione da brividi. Se in Italia le cose iniziano a migliorare dopo mesi da incubo, in altre zone i dati stanno vertiginosamente aumentando. Il Brasile è il secondo paese più colpito del mondo con più di un milione di casi e 50mila decessi. Secondo le ultime previsioni, lo stato sudamericano potrebbe diventare il paese con il maggior numero di contagiati e di morti legate al nuovo Covid-19. Stando alle dichiarazioni di un docente di medicina dell’Università statale di San Paolo, i casi reali potrebbero essere più grandi di cinque o dieci volte. Come se non bastasse, dal Brasile è giunta una nuova terribile notizia: è morto Potato, il clown che faceva ridere i bambini ricoverati.

Covid-19 Brasile, è morto il clow Potato

Leandro Maduro Costa è morto all’età di 44 anni a causa del coronavirus. L’uomo, detto Potato, era un pagliaccio molto conosciuto. Leandro amava rallegrare i bambini ricoverati negli ospedali di Rio de Janeiro: quasi tutti i giorni si recava nei reparti. Gli amici e i parenti sono sotto shock e lo ricordano come una persona allegra e sorridente. Il clown aveva iniziato ad avere i primi sintomi da Covid lo scorso 7 maggio. Le sue patologie pregresse (diabete e problemi cardiocircolatori) hanno complicato il quadro clinico. Negli ultimi giorni l’uomo stava meglio ma poi è ritornata la febbre e la situazione è peggiorata. Il suo migliore amico ha deciso di collocare sulla tomba la bombetta nera e il suo finto naso da pagliaccio.

Nel mondo, intanto, i casi accertati sono più di 9 milioni: i decessi, invece, superano la soglia dei 477mila.