Grave incidente sul lavoro: mano inghiottita dal tritacarne

La titolare di una macelleria si è vista amputare la mano mentre utilizzava il tritacarne. Si è presentata al pronto soccorso con l’intero macchinario

Sammichele di Bari, Puglia. Si tratta di un incidente spaventoso quello che è accaduto nel tardo pomeriggio alla titolare 39enne di una macelleria del comune gravemente ferita mentre macinava la carne all’interno del suo negozio. La sua mano è stata inghiottita dal tritacarne fino all’avambraccio, con le dita che si sono subito staccate. I suoi collaboratori hanno lanciato subito l’allarme appena si sono accorti della situazione. Intervenuti sul posto la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e il 118.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>Addio alla giovane promessa del calcio femminile: aveva solo 21 anni

Vista però la gravità della donna i pompieri hanno deciso di trasportare la mano e l’intero macchinario in ospedale. La donna di cui non si conoscono ancora le generalità è stata sottoposta prontamente ad un delicato intervento chirurgico ma, secondo i primi dati trapelati dall’ospedale, non ci sarebbe nulla da fare per la mano. Il macchinario della macelleria è stato posto sotto sequestro dalla polizia di Sammichele.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter