Covid19, 10 virologi italiani affermano: “Il crollo del virus è inequivocabile”

Covid19. Da Bassetti a Zangrillo, da Remuzzi a Rigoli… 10 virologi italiani firmano un documento in cui attestano il crollo inequivocabile del Coronavirus in Italia

In questi mesi abbiamo imparato a conoscerli, a stimarli. Ci fidiamo di loro e del parere professionale di chi ha affrontato l’incubo del Coronavirus in prima linea, tenendoci sempre aggiornati sugli sviluppi e novità. Ci hanno consigliati, allertati e spesso anche rassicurati.

Stiamo parlando di 10 virologi che attraverso i media sono entrati a far parte della nostra quotidianità. Sono le voci più autorevoli nel campo non solo del nostro paese ma anche del panorama medico internazionale.

Matteo Bassetti, Arnaldo Caruso, Massimo Clementi, Luciano Gattinoni, Donato Greco, Luca Lorini, Giorgio Palù, Giuseppe Remuzzi, Roberto Rigoli, Alberto Zangrillo.

Ognuno di loro ha firmato il documento ‘Sars-CoV-2 in Italia oggi e Covid-19’. In questo testo si trovano tutti unanimamente concordi nel dichiarare che nel nostro paese si attesta una diminuzione netta dei malati di Covid19, calano i ricoveri in ospedale, i sintomi sono sempre più lievi. Tuttavia si registra un incremento dei casi cosiddetti ‘debolmente positivi’.

Evidenze cliniche attestano il crollo del Covid19

Nel testo i 10 virologi affermano le seguenti parole: “Evidenze cliniche non equivoche da tempo segnalano una marcata riduzione dei casi di Covid19 con sintomatologia. Il ricorso all’ospedalizzazione per sintomi ascrivibili all’infezione virale è un fenomeno ormai raro e relativo a pazienti asintomatici o paucisintomatici. Le evidenze virologiche, in totale parallelismo, hanno mostrato un costante incremento di casi con bassa o molto bassa carica virale.”

I ricercatori annunciano che sono tuttora in corso studi che possano dare una spiegazione a quest’ultimo fenomeno. Tutta la comunità scientifica internazionale sta cercando di comprendere la capacità concreta di questi soggetti, paucisintomatici e asintomatici, di trasmettere il contagio a terzi.

