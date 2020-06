De Magistris lancia un macigno: “C’è un sistema criminale nel paese”

De Magistris lancia una bomba: “Ci sono patti molto precisi tra magistratura, ‘ndrangheta, gruppi affaristici, massoneria e politici, non è un romanzo”

Ospite del programma “L’aria che tira” in onda su La7, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris affronta la tematica degli intrecci tra magistratura, criminalità organizzata, politica e massoneria. Un tema caldissimo che l’ex pm conosce bene essendo passato per le procure calde della Calabria. “Non c’è nulla di romanzesco perchè ci stanno cose molto gravi, fatti molto precisi che riguardano il nostro paese. Quando si parla di intrecci tra ‘ndrangheta, magistratura, gruppi affaristici, massoneria deviata e politica non sono romanzi ma fatti giudiziari del nostro paese. Questo paese – aggiunge il sindaco di Napoli – dovrebbe prestare più attenzione di fronte a magistrati, uomini e donne delle istituzioni che queste cose le hanno dette”.

De Magistris lancia un macigno sul sistema paese

Un colpo pesante che fa riferimento anche alle recenti scandali della magistratura che hanno coinvolto il magistratura. Poi lancia una proposta: “Bisogna prestare molta attenzione di fronte a magistrati che queste cose le hanno raccontate in sedi istituzionali, forse è il momento che il Paese faccia una commissione d’inchiesta di altissimo livello su quel sistema criminale“. Una vicenda, quella degli intrecci tra poteri, palesi e occulti dello Stato che ha coinvolto anche l’esperienza professionale di Luigi de Magistris.

L’ex pm oggi è sindaco a Napoli, realtà non facile che amministra da quasi dieci anni. Ha spazzato via i legami con la vecchia politica che ha amministrato per anni la città. Oggi Napoli è una città che mostra un volto sicuramente migliore rispetto a quello precedente all’era de Magistris.