Scandalo a corte, parla l’ex di Harry: la Regina Elisabetta fa paura?

Ancora guai per la Royal Family. Spunta un’ex fidanzata del principe Harry, che svela alcuni retroscena del suo rapporto con la Regina Elisabetta.

Pare che a corte non si possa proprio star tranquilli: dopo le voci che volevano William e Kate in pessimi rapporti con Meghan, adesso spunta un’ex del principe Harry a complicare la situazione. Scapestrato e anticonformista, il secondogenito di Diana non ha mai amato troppo la vita di corte e si è sempre circondato di persone che si trovavano sulla sua stessa linea d’onda. Non a caso, poco dopo il matrimonio con Megan Markle e la nascita del loro primogenito, Archie, il principe ha deciso di prendere le distanze dalla Royal Family e trasferirsi con la famiglia d’origine in America. Adesso appare Cressida Bonas, ex storica di Harry, che in un’intervista al “The Dailey Telegraph” si racconta e parla del suo rapporto con la regina.

Stimata dal popolo inglese, ma com’è la Regina Elisabetta nel privato?

“La paura di sbagliare e di non essere perfetta nella vita: penso che queste paure mi abbiano limitato molto durante certi periodi mia vita” spiega Cressida Bonas al “The Dailey Telegraph”, noto quotidiano australiano. E poi ammette: “Vivere con la Regina Elisabetta fa paura!”. Sicuramente l’ex fidanzata di Harry non è l’unica a pensarla così. Non dimentichiamo che i rapporti tra Harry e la nonna erano tesi già da prima che nella sua vita comparisse Meghan Markle. Il matrimonio con l’attrice sembra sembra essere stato solo la goccia che ha fatto traboccare un vaso già saturo. Riuscirà la Royal Family ad uscire indenne da questo polverone mediatico?

