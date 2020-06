Insegnante di nuoto lancia un neonato in piscina per abituarlo all’acqua e il video diventa subito virale sui social

I neonati proprio per il fatto di essere immersi – galleggiando – per ben 9 mesi nella pancia della mamma, si sentono solitamente a proprio agio nell’acqua. I corsi di acquaticità per neonati sfruttano questo aspetto naturale aiutando i neonati a stare in acqua già durante i primissimi mesi di vita. Ovviamente il processo di inserimento non va forzato ma bisogna seguire alcuni step seguendo le indicazioni degli istruttori professioni che fanno i corsi in piscina.

E’ un video da record, quello pubblicato sul social TikTok, che ha fatto 22 milioni di visualizzazioni

I’d be too scared to throw my baby in the pool😳I can’t swim neither pic.twitter.com/SVFz4c14Yo — Vae🏳️‍🌈 (@Vae00653341) June 22, 2020

Sta spopolando sui social, tra reazioni miste tra lo sconcerto e il divertimento, il video dell’istruttrice che in una piscina lancia in acqua un bebè per insegnargli a nuotare. Il video postato su TikTok è diventato subito virale raggiungendo oltre 22 milioni di visualizzazioni in poche ore.

Guardando la scena sorge un po’ di apprensione iniziale per la brutalità del gesto ma la giovane insegnante si immerge subito in acqua con il bambino e si intuisce che la situazione è assolutamente sotto controllo. Moltissime le reazioni allarmate, soprattutto quelle di molte mamme che forse non avrebbero assistito tranquillamente se il neonato fosse stato il loro.