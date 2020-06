Sabrina Salerno: bikini da urlo in stile anni ’60, che meraviglia – Foto

Sabrina Salerno, ancora con poca abbronzatura, incanta i fans indossando un bikini in stile anni ’60 e sfoggiando con naturalezza la sua bellezza, foto.

Difficile trovare una donna con un grado di bellezza, sensualità, eleganza e raffinatezza come quelle che si trovano contemporaneamente in Sabrina Salerno. Una bellezza sofisticata e mai volgare che l’artista sfoggia sia quando pubblica foto in cui è totalmente vestita sia quando regala ai fans immagini in bikini e così, con l’estate ormai arrivata, anche la Salerno ha deciso di regalare una nuova foto in bikini in cui sfoggia anche il suo bellissimo sorriso.

Sabrina Salerno, in bikini arancione, strega tutti

Visualizza questo post su Instagram Non sono abbronzata… non ancora… biancarancia…🍊 Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 24 Giu 2020 alle ore 12:00 PDT

Un bikini arancione, composto da uno slip a vita alta e un reggiseno annodato sul davanti che contiene il decolletè esplosivo di Sabrina Salerno strega letteralmente tutti i suoi fans. Una bellezza totalmente naturale quella dell’artista che, anno dopo anno, diventa sempre più bella. Una bellezza consapevole quella della Salerno che, oggi che è mamma e moglie, vive con naturalezza.

La Salerno, però, è in grado di lasciare senza fiato tutti anche quando è vestita come accaduto con la foto che vedete qui in basso.

Con un jeans e una canotta bianca, la Salerno sa come far impazzire i fans. Oltre a quelli degli uomini, tuttavia, i complimenti più belli sono quelli che arrivano dalle donne. “Anche una ventenne non ti supera, stupenda”, “una ragazzina”, splendida”, sono solo alcuni dei tantissimi commenti.