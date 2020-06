Virginia Raffaele. Un primo piano in bianco e nero che toglie il fiato – FOTO

Regina di femminilità: Virginia Raffaele incanta i followers con un primo piano su Instagram

Tremendamente brava, simpatica, auto ironica e pure sexy: Virginia Raffaele è questo e tanto altro anche se vediamo spesso scatti dell’imitatrice romana che la ritraggono in pose sensuali.

Preferisce puntare sulla sua altissima professionalità che abbiamo potuto constatare con mano allo scorso Festival di Sanremo, dando prova di grandi capacità di conduttrice sarcastica e a volte drammatica. Il pubblico la ama per le sue imitazioni e il suo sapersi celare per quanto riguarda la sua vita privata di cui non sappiamo quasi nulla.

Virginia Raffaele incanta i suoi followers di Instagram con uno scatto in primo piano che ne fa emergere tutta la carica emotiva

Visualizza questo post su Instagram 📸shooting @riccardotinelliofficial #iodonna #memories Un post condiviso da Virginia Raffaele (@virginiaraffaele) in data: 24 Giu 2020 alle ore 11:30 PDT

L’attrice e comica ha postato sulla sua pagina Instagram uno scatto datato ottobre 2019 per uno shooting con iO Donna realizzato in collaborazione con il fotografo Riccardo Tinelli. Lo scatto è un primissimo piano in bianco e nero che la immortala in una posa sui generis per la sua estrema intensità evocativa: lo sguardo è leggermente chiuso ma penetrante e intenso, i capelli sono raccolti da un cappello a tesa larga e le mani ne raccolgono le tese.

I followers sono tutti d’accordo: Virginia è una vera meraviglia. “Un talento immenso…semplicemente geniale! La comicità è solo uno dei tuoi tanti lati da artista…sei unica!”, “Quanta bellezza”. Lo scatto ha ottenuto in meno di un’ora oltre 6mila likes e un centinaio di commenti entusiasti.

