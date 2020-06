Wanda Nara, tutta sola in ascensore, il Selfie bollente – Foto

Wanda Nara bella e conturbante come sempre si mostra su Instagram con un look diverso dal solito, tipico di questi tempi

Visualizza questo post su Instagram Look #lockdown Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 24 Giu 2020 alle ore 3:28 PDT

Se ne sta tutta sola in ascensore Wanda Nara. Ecco come si mostra la moglie di Mauro Icardi nel suo ultimo post pubblicato su Instagram. Mise fuori dal comune per la bombastica showgirl che ama farsi apprezzare per le sue forme esplosive e per i suoi scatti sempre abbastanza hot.

Questa volta, invece, ha scelto una strada diversa, più contenuta e “normale”. Uno scatto di vita quotidiana che la vede mentre esce, o ritorna, da qualche sua uscita. Come sempre fashionissima Wanda Nara si scatta un selfie allo specchio dell’ascensore e anche se è tutta coperta il boom di like è assicurato comunque. Oltre 50 mila like e passa la paura.

Look casual ma ad ogni modo bollente. Passa inosservata l’argentina? Certo che no! Jeans chiaro strappato sulle ginocchia, magliettina casual azzurra in tinta con sandali e borsa, giubbino di jeans nero, capelli leggermente racconti col il ciuffo che cade sul volto e super trendy mascherina di Luis Vuitton.

Lei scrive semplicemente “Look #lockdown” ed i commenti di apprezzamento viaggiano da soli tra cuori, baci, fiori e frasi che “Queeen sei la migliore di tutte 😍❤️” quanto sia apprezzata dal web.

