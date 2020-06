Naike Rivelli, VIDEO in perizoma a bordo piscina, tutti incantati

Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, ama far parlare di sé attraverso i suoi post su Instagram che la ritraggono quasi sempre senza veli. Nuovo post e nuova location

Un nuovo post e una nuova location per Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, che ama far parlare di sé sul web per i suoi scatti ed i video molto molto discutibili. Non cambia però la sua mise, ancora una volta senza veli con addosso solo un perizoma al filo di spago che non copre davvero nulla.

Questa volta la donna delle provocazioni è a bordo piscina e si dedica allo yoga. Non una foto ma un video in cui mostra alcune delle posizioni che impersona al calar del sole. Un tramonto bellissimo davanti a lei ma gli occhi sono catalizzati tutti sul suo lato B che ormai gli utenti conoscono nei minimi particolari. Ma i suoi fan non si stancano mai di vedere le forme conturbanti della Rivelli che in ogni suo post riesce sempre a stupire tutti.

Lei scrive: “Nude Yoga 🧘🏼‍♀️ #naikerivelli Grazie 🙏🏼 Universo per avermi regalato un altra giornata piena di: vita sole salute amore lavoro cibo e armonia ❣️ @naikerivelli @ornellamuti @nude_yogagirl” ed è subito pioggi di like.

