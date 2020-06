Antonella Mosetti ammicca alla fotocamera, il top è esplosivo – FOTO

Antonella Mosetti si conferma una delle bellezze più provocanti di Instagram, nuovi scatti super seducenti con forme da sballo

Provocante, sensuale, conturbante. C’è tutta Antonella Mosetti nei suoi scatti sul profilo Instagram, una vera e propria manna per gli appassionati. La showgirl, a 42 anni, mantiene ancora un aspetto davvero molto giovanile e una voglia di proporsi ancora al meglio di se stessa. Il suo fascino non può lasciare indifferenti gli ammiratori, davvero molto numerosi. E lei non perde occasioni per metterlo in mostra. Le sue armi principali sono uno sguardo magnetico e un fisico davvero da urlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Antonella Mosetti si mostra in un due pezzi esagerato: il VIDEO