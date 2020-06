Miriam Leone, trasparenze nella natura – FOTO

Miriam Leone torna a splendere con scatti fantascientifici su Instagram, posa molto particolare in un servizio fotografico immersa nel verde

Se si dovesse dire quale delle celebrità del mondo dello spettacolo abbia lo sguardo più magnetico ed irresistibile, non sarebbero in pochi a fare il nome di Miriam Leone. Colei che fu eletta Miss Italia nel 2008 è letteralmente capace di trafiggere il cuore degli ammiratori ad una sola occhiata, uno sguardo che davvero non ammette repliche. Nel corso degli anni il suo fascino e la sua sensualità sono andati in crescendo. Adesso, dopo il lungo periodo di lockdown, Miriam sta tornando alla normalità, riprendendo le sue attività consuete. Ripartire con il suo lavoro le ha dato sicuramente molta gioia, uno sprint che comunica ai suoi followers con i suoi post su Instagram. Che come al solito lasciano veramente senza fiato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Miriam Leone in diretta Instagram, è talmente bella che si blocca tutto – VIDEO

Miriam Leone, la ninfa dei boschi più seducente che c’è

Siamo abituati a vedere le forme di Miriam in bella mostra, del resto il suo tocco provocante e malizioso è ben conosciuto. Questa volta, la catanese sorprende con uno scatto un po’ più sobrio ma particolarmente suggestivo. Nel corso di uno shooting con la rivista ‘Grazia’, si fa scattare una fotografia in posa nel verde della natura. L’effetto speciale, visto l’abbigliamento, è garantito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Miriam Leone, scende troppo la maglia e si vede tutto il lato A. Speciale – FOTO

Miriam ‘fiorisce’ nel verde, come scrive lei stessa nella didascalia. Il vestito vaporoso ed elegante le conferisce l’aria quasi di una ninfa dei boschi. La trasparenza ad altezza delle gambe fa decisamente il resto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter