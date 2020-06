Miriam Leone in diretta Instagram, è talmente bella che si blocca tutto – VIDEO

L’attrice italiana Miriam Leone presenta il suo nuovo film “Diabolik” in una diretta Instagram in cui traspare una bellezza immensa e divina

L’immagine divina di Miriam Leone spopola sulle pagine social network, donando stupore e meraviglia nei suoi followers.

La partecipazione al suo ultimo video postato su Instagram ha fatto il pieno dei consensi quando la vincitrice della 69ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia ha attirato l’attenzione informatica.

La direttrice della rivista arte, design, moda e natura, “Grazia” ha approfondito con un’inedita intervista le gesta dei personaggi del team di Manetti. Tra questi rientra il protagonista principale della pellicola, in uscita il 31 Dicembre 2020 e Miriam Leone nel ruolo di un’eccitante Eva Kant.

Nel cast anche Alessandro Roia, Serena Rossi e Claudia Gerini a completare il quadro dinamico e vivace di Diabolik.

L’intervista di Miriam Leone a “Grazia” si arresta sul più bello

Miriam Leone è pronta a sfidare Silvia Grilli nell’intervista di Instagram sul film in uscita. La conduttrice televisiva invita i suoi 1,2 milioni di followers a non inviare richieste di ascolto video che potrebbero minare la sua splendida immagine.

Un “Sei meravigliosa” della Grilli come esordio, accende subito la libidine dei telespettatori dietro le quinte. Poi il richiamo alla vecchia pellicola cinematografica Amore a domicilio dove la protagonista Miriam appare in un ruolo inedito e accattivante, in qualità di “ladra di bellezza”.

Prima del ritorno sul posto di lavoro, Miriam ha già battezzato l’estate 2020 con alcune immersioni hot nel fantastico mare della terra natìa, chiamata Sicilia. La giovane 35enne definisce “effervescente” l’acqua del suo Paese natale, ai piedi di un vulcano.

La stessa vivacità con la quale si rispecchia nel profondo della sua naturale bellezza. La capacità di movimento sublime e unica, richiama uno stile di presentazione altezzoso, struggente come le sue qualità balistiche e fisiche con le quali si presenta in questo videoscatto.

Canotta dorata e dècollète mozzafiato, irto di spalle larghe. Rossetto focoso, orecchini a cerchioni e gli occhi chiari, accesi dallo sfondo dei capelli rossi. Tutti ingredienti che completano un repertorio da vera leonessa per la catanese classe ’85, che trova sempre modi e tempi per mettersi in mostra tra la sua gente.

