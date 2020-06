Roma-Sampdoria, ritorno vincente in campionato per i giallorossi: il 2-1 tiene aperta la corsa Champions, il punto sulla squadra di Fonseca

Ritorno in campo con i tre punti, dopo quasi quattro mesi dall’ultima gara. Missione compiuta per la Roma contro la Sampdoria, ma che fatica. Il 2-1 è arrivato in rimonta e nella ripresa, dopo lo svantaggio maturato in avvio di gara per la rete di Gabbiadini, grazie a una doppietta d’autore di Edin Dzeko. La vittoria tiene i capitolini a galla nella corsa Champions, Atalanta comunque in vantaggio di sei punti in classifica grazie alla vittoria sulla Lazio e per di più avanti negli scontri diretti. Quali le prospettive della squadra di Fonseca nel prosieguo del campionato?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Roma, il punto: calendario, infortuni, calciomercato

Roma-Sampdoria, pro e contro: i cambi fanno la differenza, ma quante disattenzioni

Iniziamo dalle note dolenti. Alcuni giocatori sono apparsi davvero fuori fase: Pastore ha sprecato l’ennesima occasione e si conferma un corpo estraneo, Diawara ha pagato la lunghissima assenza dai campi con errori marchiani. In generale, la fase difensiva è apparsa parecchio sofferente e sono state commesse sbavature enormi in fase di costruzione dal basso. Un aspetto su cui Fonseca dovrà lavorare per il finale di stagione, domenica la sfida a San Siro con il Milan: un avversario che potrebbe non perdonare le disattenzioni viste ieri sera all’Olimpico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A 2019/2020: calendario, risultati e classifica aggiornati

Aspetti positivi: la squadra ha creato davvero molto in fase offensiva. Il potenziale a disposizione rimane notevole, Dzeko si conferma fuoriclasse e trascinatore. Le alternative dalla cintola in su, per la prima volta in stagione, non mancano. Fonseca l’ha vinta con i cambi, decisivi gli ingressi di Pellegrini e Cristante. L’arma in più può essere Mkhitaryan: l’armeno, quando è in condizione, illumina la manovra. In attesa di capire cosa succederà sul fronte societario, anche se tra qualche difficoltà è una Roma che insomma può giocarsi le sue carte per il quarto posto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter