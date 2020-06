Aerei, da oggi è vietato il bagaglio a mano nelle cappelliere: il motivo

Aerei, arriva la decisione: da oggi sui voli in Italia è vietato il bagaglio a mano nelle cappelliere.

Il coronavirus continua a diffondersi velocemente nel mondo. La situazione è preoccupante: il numero dei casi continua a crescere rapidamente. In Italia, il trend era abbastanza positivo ma l’innescarsi di alcuni focolai in diverse zone della penisola ha fatto scattare l’allarme. Il nuovo Covid-19 ha sicuramente influenzato le vite di tutti noi. Tanti aspetti del nostro quotidiano hanno subito delle modifiche: dalla spesa alle passeggiate, passando per l’utilizzo di dispositivi di protezione come le mascherine. Anche per i voli in aereo è arrivata una decisione destinata a far discutere: da oggi è vietato il bagaglio a mano nelle cappelliere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Covid-19, l’analisi dell’ISS sui nuovi focolai in Italia

Aerei, da oggi addio al bagaglio a mano nelle cappelliere: il motivo

E così è arrivata l’ufficialità. Da oggi venerdì 26 giugno in Italia è vietato portare il bagaglio a mano sull’aereo. L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha rilasciato una nota. La decisione drastica ha un motivo ben preciso. Questa misura serve per evitare gli assembramenti delle persone nel momento in cui devono posizionare il bagaglio nella cappelliera. Attenzione però: ai passeggeri è consentito portare a bordo bagagli di dimensioni tali da essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato. Qualche giorno fa le disposizioni non erano chiare: l’Enac spiegò soltanto che non era possibile portare a bordo bagagli a mano di ingente portata. Oggi, invece, è arrivato il chiarimento: sono vietati tutti i tipi di bagaglio a mano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Coronavirus e aria condizionata: tutto quello che sappiamo a riguardo

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Per quanto riguarda la temperatura, infine, va controllata prima dell’accesso all’aereo. Tale accesso sarà vietato se si superano i 37,5 gradi.