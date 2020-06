Alena Seredova, lo scatto più dolce del Mondo – FOTO

Alena Seredova si gode la famiglia e l’estate. Per la sua piccola Charlotte è stata la prima volta in spiaggia. Ora le due donne di casa non si fermano più

Alena Seredova da circa un mese è di nuovo mamma e questa volta di una bellissima bambina, ormai diventata la principessa di casa. La famiglia dell’attrice si è allargata con la nuova arrivata ed ora bisogna condividere la casa in 5. Ma la neomamma non sembra preoccupata, anzi in questi giorni con l’arrivo della bella stagione si gode un po’ di tranquillità al mare. Alena dopo essersi separata dal calciatore Gigi Buffon, da cui ha avuto due figli, ha incontrato e fatto entrare nella sua vita un altro uomo Alessandro Nasi.

Alena Seredova e la sua estate