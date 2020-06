Più splendente di una stella , Maria Grazia Cucinotta di bianco vestita incanta uomini e donne. L’attrice siciliana si scopre per non nascondere nulla.

Ma come fa Maria Grazia Cucinotta ad apparire sempre più bella ogni volta? Qual è il suo segreto? La 53enne attrice originaria di Messina regala uno scatto davvero strabordante ed esagerato ai suoi tantissimi ammiratori.

Sul suo seguitissimo profilo Instagram la Cucinotta mostra quello che è ancora il suo desiderabilissimo corpo. Camicia bianca sbottonata per prendere ‘di petto’ i followers. E non c’è nessuno più contento dei fans a questo punto. Lei è magnifica ed è assolutamente un bel vedere, scatto dopo scatto.

Maria Grazia Cucinotta, che regalo ai suoi fans

E le reazioni di chi ammira Maria Grazia sono tutte unanimi nel ritenerla una dea. “Bellissima, ma come fai?” le scrive un utente. Ed anche molte donne si complimentano con lei per questo sfoggio di avvenenza e di femminilità. È così che una donna dovrebbe fare per conquistare un uomo. O un’altra donna. Con eleganza e senza essere volgare.

