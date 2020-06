Tragedia in fabbrica: operaio muore schiacciato da una pressa

Un operaio di 54 anni è morto ieri mattina a Maerne di Martellago (Venezia), schiacciato da una pressa in una fabbrica di carpenteria dove lavorava da diversi anni.

Venezia, tragedia sul posto di lavoro: operaio 54enne muore schiacciato da una pressa piegatrice

Un operaio di 54 anni è morto nella mattinata di ieri, giovedì 25 giugno, mentre si trovava a lavoro. È accaduto presso la fabbrica di carpenteria D. R. Costruzioni a Maerne, frazione del comune di Martellago (Venezia). Stando alle prime ricostruzioni, riportate dalla stampa locale e dalla redazione de Il Gazzettino, la vittima, Michele Favaro, residente a Scorzè, stava lavorando ad una pressa piegatrice ed è rimasto schiacciato con il capo. A lanciare l’allarme sarebbero stati i colleghi presenti in fabbrica che hanno contatto i soccorsi.

Sul posto è arrivato lo staff sanitario del Suem 118 di Mirano che non ha potuto far nulla per il 54enne di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. Intervenuti anche, come riporta Il Gazzettino, gli ispettori dello Spisal dell’Asl 3 e i carabinieri di Martellago che hanno provveduto agli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Sotto choc l’intera comunità della frazione nel veneziano per la morte dell’operaio che lascia, come riferisce Il Gazzettino, la moglie e tre figli. Favaro lavorava presso la fabbrica dove si è consumata la tragedia da sei anni.

