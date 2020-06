Amadeus in Rai: “Ve lo sto implorando”. Il vecchio ricordo

Un ricordo di quando Amadeus, uno dei presentatori più seguiti e amati della tv, si ritrovò in ginocchio implorando una risposta

Amadeus è uno dei personaggi più seguiti ed apprezzati del mondo della televisione grazie ad una decennale carriera in cui, con il suo carattere affabile e pacato, è riuscito ad entrare nel cuore degli italiani. Amadeus ha sempre mostrato al pubblico la sua parte rassicurante da bravo ragazzo, anche per quanto riguarda la sua vita privata. Anche di recente infatti, in diverse occasioni, si è mostrato sereno al fianco dell’amatissima moglie Giovanna Civitillo e ai figli Alice e José Alberto. Eppure ci sono stati degli episodi in cui, messo alle strette dalle situazioni, è riuscito a mostrare un lato di sé un po’ fuori dalle righe che ha sorpreso tutti. Dopo il successo di Sanremo, Amadeus continua a tenere saldo il timone de “I soliti ignoti“, apprezzato pre-serale di Rai 1 ma i programmi che ha condotto durante la sua fortunata carriera sono rimasti nella mente di moltissimi italiani.

LEGGI ANCHE -> Naike Rivelli ora è ingovernabile: Yoga nuda sotto il gazebo FOTO

Quando Amadeus cadde in ginocchio

Durante la conduzione di “Reazione a catena“, Amadeus si è reso protagonista un’esilarante performance il cui video è entrato a pieno titolo fra quelli più divertenti e visti della Rai. Lo scopo del gioco di “Reazione a catena” era quello di far individuare ai concorrenti una precisa parola fornendo loro una serie di indizi. Durante una puntata del 2015 si toccarono picchi di comica epicità in cui si può vedere un Amadeus letteralmente provato. Pur avendo tutti gli indizi necessari e anche se la parola era sotto gli occhi di concorrenti i ragazzi in studio non riuscivano ad indicare il termine esatto.

LEGGI ANCHE -> Valentina e Francesca Ferragni spopolano in “Brera”, e Chiara ? FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Amadeus stremato dal tentativo di suggerire la parola si butta letteralmente a terra implorando la risposta esatta. Dopo esasperati minuti finalmente una squadra riesce a risolvere il terribile enigma e lo studio intero esplode di gioia.