Master chef 10, confermata la giuria. Le anticipazioni

E’ tutto pronto. E’ in arrivo Master Chef 10. Sono stati annunciati i giudici con un video pubblicato sui canali social del cooking show di Sky Uno

Siamo pronti per Master Chef 10? La giuria è stata confermata. Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli sono carichi per iniziare. Il trio si è ritrovato in videochiamata per iniziare a discutere i dettagli dell’organizzazione in vista della decima edizione di Masterchef Italia.

Master Chef 10, le anticipazioni