Cipro. Donna va in ospedale per un tumore ma scopre ben altro

Jenny K. è una donna di 45 anni di Cipro. E’ la protagonista di una storia che potrebbe lasciare tutti stupiti ma si tratta di realtà. La sua vicenda sembra la trama di una puntata di Dr. House, in cui il medico arrogante ma geniale, riesce sempre a scoprire le cause di malesseri strani, rari e impensabili.

La donna, infatti, si è recata dal suo ginecologo per rimuovere la spirale contraccettiva che le era stata impiantata 15 anni prima. Il medico si accorse che qualcosa non andava e comunicò a Jenny la più brutta delle sentenze. Era affetta da un tumore ovarico. Una grossa massa stava intossicando il suo corpo. Non c’era tempo da perdere e si tentò una rimozione per via chirurgica.

Quello che i dottori si trovarono di fronte non era certo ciò che si aspettavano. Rimasero impietriti, senza parole. Jenny K. non aveva un tumore. Nel suo corpo si nascondeva ben altro.

La scoperta assurda di una donna all’ospedale di Cipro

La massa che all’inizio venne rimossa dal suo ovaio sinistro e sembrava quasi una cisti, in realtà era un feto di una decina di centimetri . Non si trattava di una gravidanza di cui la donna non si era mai accorta, ma di una patologia molto rara chiamata Fetus in fetu. In pratica i tessuti che formano un feto crescono e si differenziano all’interno del corpo di un gemello normalmente sviluppato. Il feto all’interno del corpo di Jenny è quello del suo gemello mai nato.

Nonostante la donna abbia avuto due gravidanze, nessuno se ne era mai accorto. I medici che l’hanno rimosso hanno potuto constatare che la massa aveva l’aspetto di un bambino. Aveva un volto, le dita e capelli neri come quelli di Jenny.

E’ un caso rarissimo di gravidanza gemellare atipica, il feto incluso di solito è piccolo e malformato.

