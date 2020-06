Alex Zanardi: la ricostruzione VIDEO del suo gravissimo incidente

Alex Zanardi. Siamo tutti ancora con il fiato sospeso per le condizioni dell’ex campione di Formula 1 dopo l’incidente avuto con la sua handbike

Condizioni gravi ma stazionarie. Queste sono le ultime notizie riguardo la salute di Alex Zanardi. L’ex campione di Formula 1 rimane ricoverato nel reparto di terapia intensiva del policlinico universitario Santa Maria alle Scotte di Siena. E’ lì da venerdì 19 giugno a seguito di un incidente gravissimo avvenuto verso le 16.45 con la sua handbike.

Si stava cimentando in una delle tappe della staffetta tricolore di Obiettivo 3, in Val d’Orcia, progetto per atleti disabili, che vede coinvolti anche atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica.

Alex Zanardi stava percorrendo la Strada provinciale 146 di Chianciano, comune di Pienza, vicino al bivio per la località Sant’Anna in Camprena. L’ex pilota ha perso il controllo del suo mezzo, uscendo fuori percorso, scontrandosi poi con un autocarro che procedeva in direzione contraria. Nell’impatto ha urtato violentemente la testa.

Di seguito una ricostruzione video del violento incidente.

