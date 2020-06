Situazione Zanardi incidente, sua cugina Elisabetta parla delle condizioni dell’ex pilota di Formula 1. E lo descrive come un vero eroe: “Un esempio per tutti”.

L’incidente ad Alex Zanardi ha destato grande commozione in tantissimi, ed anche rabbia nei confronti del destino. Che si è accanito contro una persona che già di cose tremende ne ha dovute subire, tra l’amputazione delle gambe e la scomparsa della sorella, avvenuta anni fa in un incidente stradale.

Ora Zanardi si ritrova a lottare contro questa nuova sciagura. Da quasi una settimana versa in stato di coma, ma è stabile. Intanto arrivano messaggi da parte di tantissimi suoi ammiratori. E tra questi c’è sua cugina Betty, che nel corso di una intervista concessa al quotidiano emiliano ‘Il Resto del Carlino’ lo invita a non mollare. Elisabetta Parmeggiani si fa portavoce di tutta la sua famiglia. “Le nostre mamme sono cugine, ma legatissime, come fossero sorelle. Ed anche noi ed i nostri fratelli siamo cresciuti insieme, come amici e coetanei oltre che come cugini”. Ed anche se le rispettive famiglie finirono con il lasciare Bologna per traslocare rispettivamente a Castelmaggiore ed a Carpi, il rapporto è sempre rimasto. “Ale mi scriveva delle lettere quando era adolescente, le conservo ancora tutt’oggi. Siamo sempre rimasti in contatto. Lui ebbe il suo primo kart in regalo per i 14 anni, la passione per i motori l’ha ricevuta da nostro zio Dino”.

Zanardi incidente, la cugina: “Ci siamo sentiti il giorno prima del disastro”

Betty parla di suo cugino Alex Zanardi come di un eroe. Pieno di coraggio, un motivatore nato, che ama tantissimo la vita. Per questo dopo il primo, terribile incidente del 2001 in cui perse le gambe, riuscì comunque a riprendersi molto in fretta e ad affrontare l’esistenza sempre con il buonumore di sempre. “Per molti ha fatto da esempio, è uno che non molla mai. Ci siamo sentiti il giorno prima dell’incidente, e prima ancora una ventina di giorni prima”, dice la cugina del campione paralimpico. “Zia Anna è con Daniela e Niccolò (la moglie ed il figlio di Zanardi , n.d.r.) in ospedale a Siena. Ci aggiorna ogni sera sulla situazione. Speriamo di rivederlo presto ristabilito”.

