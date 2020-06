Fabrizio Corona, con gli arresti domiciliari il fotografo ribelle sembra essere cambiato. “Sono veramente stanco” sono le sue ultime parole

Fabrizio Corona è per adesso ai domiciliari, così avrà più tempo da dedicare a suo figlio Carlos Maria che non vedeva da molto tempo. Il fotografo ribelle, verso cui tutti hanno rancore e rabbia, ha deciso di cambiare vita: basta atteggiamento aggressivo, basta rivelazioni piccanti sulla vita dei vip, si pensa solo alla famiglia. Al ribelle Corona di certo non manca la bellezza. Andiamo a vedere la sua ultima foto su Instagram, sembra una statua greca.

Fabrizio Corona dentro 4 mura