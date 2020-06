Diletta Leotta, short da infarto e seno che implode – FOTO

La fantastica e raggiante giornalista televisiva, Diletta Leotta sfoggia un look hair style di altissima qualità: forme roboanti in vista

La conduttrice televisiva di DAZN, Diletta Leotta si rifà il look in vista di un’estate mozzafiato, riservata ai cuori forti.

Diletta è un carburante inesauribile di bellezza, in continuo aggiornamento. La voglia di mostrare il suo lato migliore ai fan, la spinge a dedicare più tempo libero per la sua capigliatura.

Un mix di segreti condivisi per la amatissima star, originaria dalle radici dell’Etna. All’indomani del lockdown, le telecamere degli eventi sportivi hanno già immortalato il primo piano della Leotta a bordo del terreno di gioco di San Siro, in occasione della gara tra Inter e Sassuolo.

I riflettori del palcoscenico della Scala del Calcio erano tutti per Diletta, ripresa in tutto il suo splendore: look bianco, jeans attillato e viso disteso accompagnano un lato fisico indenne, nonostante la quarantena.

Diletta Leotta accende le fantasie dei fan con boccolature e capiglitura biondo-metallica

Da poche ore sul suo profilo Instagram gira un album fotografico di alto rilievo d’interesse tra i quasi 7 milioni di followers amanti della sua superbia estetica.

Diletta Leotta richiama l’attenzione della sua parrucchiera, risoluta e determinata a dare una nuova ammaliante impronta agli appassionati del bel calcio e non solo. I suoi capelli vengono ridisegnati dalla professionista di fiducia in maniera stupefacente ma Diletta non risparmia comunque perplessità dinanzi al suo nobile fascino.

“Vi piacciono o no?” – parte dunque il sondaggio per i cliccatori più ferrati della Leotta che hanno la possibilità di esprimere un proprio parere sul suo nuovo hair style.

La sequenza dello scatto che precede la caratteristica del colore dei suoi capelli, biondo vorace dà credito ad una costante non indifferente per la bellissima Leotta. Accavallamento delle gambe con in dosso uno short da “infarto” e seno prorompente in stato di implosione, nascosto da un top corto casalingo.

I lineamenti piatti in vita sono sinonimo di bacio accademico o se preferite premio nobel per la fisica per la 28enne radiofonica italiana, sempre più amata dal popolo tricolore.