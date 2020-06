Campionessa di sensualità, Miriana Trevisan da diverso tempo a questa parte si diverte a mostrare le sue grazie. Il tutto sempre senza mai essere volgare.

“Ogni donna può figurare al meglio se sta bene dentro la propria pelle. Non c’entrano i vestiti ed il trucco, ma come si brilla”, disse Sophia Loren una volta. E Miriana Trevisan prende in parola la sua illustre concittadina. La 47enne ex soubrette napoletana mostra sé stessa come mamma l’ha fatta.

Non è la prima volta che la ex velina ed ex valletta de ‘La Ruota de La Fortuna’ si mostra in vesti succinti. O con pochi abiti a coprirla. Di recente in particolare la ex compagna di Pago ha dato spettacolo, mostrandosi con delicatezza e prorompenza al tempo stesso.

Miriana Trevisan, delicata e sinuosa bellezza

Miriana è bellissima ed irresistibile, e non sono soltanto le sue forme ad attrarre. Anche lo sguardo e le labbra fanno da calamita per gli occhi di tanti. Come sempre è una pletora di ‘mi piace’ e di commenti positivi. In tanti la incoraggiano anche ad osare di più ed a togliersi il più possibile di dosso. Perché una meravigliosa simile creatura non dovrebbe nascondersi. Questo il pensiero comune di tanti suoi ammiratori.

