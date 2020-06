Federica Nargi e il costume striminzito, che fisico – FOTO

Vacanza in famiglia con la sua dolce metà e le figlie per l’ex Velina Federica Nargi che posta una foto su Instagram con tutti loro in piscina

Splendida foto pubblicata da Federica Nargi su Instagram. Un’immagine che ritrae l’ex Velina insieme al suo lui, Alessandro Matri, con cui ha una storia d’amore da marzo del 2009, e le due figlie Sofia e Beatrice in piscina. La famiglia si trova in vacanza a Ostuni per trascorrere qualche giorno di riposo.

L’immagine in questione ha colpito i suoi molti follower. Alcuni di loro hanno sostenuto che le due bambine, la prima di quasi quattro anni e l’altra di poco più di un anno, somigliassero all’ormai ex calciatore.

