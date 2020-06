Miriam Leone fantastica: il costume non nasconde il suo seno – FOTO

La splendida attrice Miriam Leone ha pubblicato una foto in costume su Instagram in cui si vede bene il suo seno

L’attrice Miriam Leone è sempre più bella nei suoi scatti social pubblicati su Instagram. Oggi la bella Miriam ha condiviso uno scatto sul suo canale social ufficiale in cui è al mare in Sicilia e ha approfittato di una bellissima giornata di sole e caldo estivo per farsi un bagno al mare. Ma la temperatura si è alzata ai suoi fan e follower che hanno espresso il loro gradimento attraverso tantissimi cuoricini (al momento sono più di 143 mila) e migliaia di commenti.

La foto al mare di Miriam Leone

Miriam Leone ha i capelli bagnati, visto che è appena uscita dall’acqua, ed è baciata dal sole: con un costume molto aderente che fascia la sua bellissima silhoutte. La giovane attrice siciliana ha pubblicato una foto in cui, come nelle altre sue foto sui social network, è davvero superlativa.

Per la sua ammaliante bellezza ha riscosso un enorme successo.