Almeno tre persone sono morte a Glasgow, in Scozia, in pieno centro, precisamente a West George Street. La città è ancora in lockdown.

Ci sarebbero anche alcuni feriti nell’accoltellamento di Glasgow, in Scozia, secondo quanto riporta ‘SkyNews’. L’episodio è stato definito da fonti investigative come “un incidente grave”, come ha riportato la stessa emittente televisiva, e tra i morti ci sarebbe anche l’assalitore, oltre alle tre vittime. Al momento sembrerebbero non esserci altri ricercati, il presunto aggressore è stato ucciso dai colpi di arma da fuoco sparati dalla polizia. Craig Milroy, un testimone citato dalla Bbc, ha detto di aver visto una persona di colore sanguinante per terra di fronte all’albergo e ha parlato dei momenti di terrore vissuti nella zona isolata. La prima ministra del governo locale scozzese, Nicola Sturgeon, ha scritto su Twitter: “Notizie davvero spaventose dal centro di Glasgow. I miei pensieri sono per tutte le persone colpite. Vengo aggiornata a mano a mano che la situazione diventa più chiara. Per favore state lontani dalla zona, permettete ai servizi di emergenza di fare il loro lavoro e non condividete informazioni non confermate”.

Tra i feriti di Glasgow è stato accoltellato anche un agente di polizia

Tra i feriti c’è anche un agente, accoltellato in circostanze ancora non chiare. All’inizio, le autorità investigative e politiche scozzesi avevano parlato dell’accaduto come “un incidente” di portata “contenuta”, per quanto riguarda i rischi per la collettività. È poi arrivata l’indicazione di “un incidente grave”, anche se per ora non si parla ancora di un movente di stampo terroristico.

West George Street è stata intanto bloccata al pubblico da agenti armati, che sono entrati in azione all’interno di un palazzo.