Donna beve insetticida di proposito in pubblico. Sbalorditive le conseguenze

Si chiama Phung Thi Hung ed è una ricercatrice proveniente dal Vietnam. La donna ha deciso di fare un esperimento non solo particolare ma che la maggioranza delle persone giudichrebbero sconsiderato e pericoloso.

Gli insetticidi e i diserbanti sono prodotti chimici largamente utilizzati nel settore agricolo. Proteggono dai parassiti e possono accelerare la crescita delle colture. Generalmente sono considerati davvero nocivi per le persone.

Phung Thi Hung, a seguito di una grave malattia che l’ha colpita in un recente passato, non aveva ottenuto i risultati sperati per avere un miglioramento della sua salute. Decise quindi di curarsi da sola, sia con la medicina tradizionale, sia con quella naturale. Da qui ha iniziato ad avere un interesse sempre più crescente riguardo le piante officinali.

L’incredibile scoperta di una donna che beve insetticida coscientemente

Dopo essere guarita la sua attenzione si è spostata ad un contesto più ampio, quello dell’agricoltura in generale. Ha così brevettato un diserbante e ne ha bevuto una bottiglia intera durante un convegno apposito. Un suo collega ha fatto la stessa cosa insieme a lei.

Lavare bene frutta e verdura è ciò che raccomandano tutti proprio per eliminare eventuali residui di sostanze chimiche. Phung Thi Hung ha voluto dimostrare che non è necessario “sporcare” quello che mangiamo con elementi tossici ma se ne possono avere in commercio di più sicuri per gli esseri umani.

La sua ricerca però non è stata accolta con l’entusiasmo sperato. Per quanto sia stato evidente che sulle persone non ha effetti malevoli, è necessario testare il prodotto sulle piante per vederne l’efficacia.

