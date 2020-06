Eva Henger: barca e costume, una sirena piena di Eros – Foto

Eva Henger, barca e costume la rendono una sirena piena di eros e sensualità: per la mamma di Marcedesz, il tempo non passa mai, foto.

Una sirena in barca per Eva Henger l’estate è già cominciata e, in bikini, mostra le sue curve mozzafiato, sempre più perfette nonostante non abbia più vent’anni. Eva Henger, infatti, resta una delle donne più belle del mondo dello spettacolo e dimostra di non aver nulla da invidiare alle ragazze ventenni. Sempre bellissima e in splendida forma, Eva incanta sempre tutti.

Eva Henger incanta in bikini: come una sirena sulla barca

Dopo aver pubblicato un video spettacolare, Eva Henger regala ai suoi followers anche una foto in cui è davvero atomica. Seduta su una barca, con un bikini striminzito, la Henger stupisce ancora e lancia una nuova sfida alla figlia Mercedesz che, esattamente come la madre, incanta ogni volta che pubblica foto e video del suo fisico perfetto.

Anche la Henger senior come Mercedesz si mantiene in forma allenandosi. I risultati dei duri allenamenti si vedono sia sul corpo della madre che della figlia. Entrambe, infatti, sono assolutamente bellissime.