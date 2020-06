Ormai il nudo è la quotidianità di Naike Rivelli. Prima lei poi la madre, ogni foto è un insieme di sensualità e il suo profilo è una spiaggia di nudisti

Il nudo è ormai un must di Naike Ravelli. La donna da qualche tempo ha iniziato a postare foto e video su Instagram in cui si mostra totalmente nuda in posizioni imbarazzanti di yoga. Questa volta però è toccato alla madre Ornella Muti. Una dea, energia pura.

Naike Ravelli, senza vestiti sempre