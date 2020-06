Valentina Vignali, la cestista con un fisico vincente – FOTO

La cestista dai segreti nascosti, Valentina Vignali ha incantato tutti con “giocate” supersoniche: fan del basket in delirio

Violavalentina Vignali, nota semplicemente come Valentina Vignali ha incantato tutti con un inedito e innovativo stile. La cestista, originaria di Rimini riesce a far combaciare perfettamente la passione del basket con quella del campo della moda.



Pur non potendo vantare di un palmarès ricco di successi, Valentina riesce a ritagliarsi poche soddisfazioni come una promozione in A2. Parallelamente alla passione dello sport, decide di estendere le sue passioni nel