Melissa Satta, prova costume superata: bikini da urlo per “un fisico bestiale”

È arrivato il primo weekend di caldo intenso nella penisola italiana e la showgirl Melissa Satta ne ha approfittato per andare al mare

Visualizza questo post su Instagram Summertime ☀️ Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 22 Giu 2020 alle ore 2:08 PDT

È da poco arrivata l’estate e la nota showgirl e moglie del calciatore Kevin Prince Boateng, Melissa Satta, ha deciso di rilassarsi in spiaggia. A testimoniarlo è una foto postata sul suo profilo ufficiale di Instagram. Nel suo ultimo post pubblicato sul social network Melissa indossa un bikini mozzafiato. In pochissimo tempo il post ha raggiunto una tantissimi like e commenti. Sono 4 milioni e 300 mila i follower che seguono il suo profilo social. A due giorni di distanza dal suo anniversario di matrimonio con Kevin Prince Boateng, la modella è tornata a farsi apprezzare dai suoi fan su Instagram.

LEGGI ANCHE -> Made in Sud, Stefano De Martino saluta la sua Belen

La bellissima foto mozzafiato di Melissa Satta

Visualizza questo post su Instagram Weekend ☀️🐉 @4giveness_official #bikini4giveness #adv Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 27 Giu 2020 alle ore 3:25 PDT

Nella foto di cui abbiamo parlato sopra, si vede la bellissima Melissa indossare un bikini davvero intrigante che mettere in dimostra le sue curve mozzafiato e i suoi tatuaggi.

LEGGI ANCHE -> Valentina Vignali, la cestista con un fisico vincente FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Saturday ✨ Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 20 Giu 2020 alle ore 1:19 PDT

Immediatamente, i suoi follower (4,3 milioni al momento) hanno invaso la sua pagina con i soliti like e complimenti di ogni genere.