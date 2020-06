Le Donatella, Silvia Provvedi lo scatto con la sua piccola – FOTO

Silvia Provvedi, compagna di De Stefano, figlio illegittimo del boss camorristico Don Paolino confida nella Magistraura: “Ho sempre creduto in voi“

Sono giorni difficili per Silvia Provvedi, la compagna del figlio di Don Paolino, boss camorristico di origini calabresi. La bellissima cantante del duo muscale Le Donatella ha avuto grandi successi durante le performances vocali in pubblico, in compagnia della sorella Giulia.

Oggi Silvia sul profilo personale di Instagram può vantare circa 1,4 milioni di followers che hanno gioito insieme a lei, raggiungendo traguardi insperati. La quasi 27enne cantante modenese ha sempre avuto un motivo giusto per sorridere alla vita e ai piaceri che la famiglia le ha sempre riservato.

La felicità esplicita che l’ha accompagnata durante lo sviluppo della sua carriera, ha contribuito a rendere speciale la sua immagine di donna prorompente in tutte le sue sfaccettature. Un fisico da favola è la ciliegina che accompagna la protagonista ad avere un ruolo di rilievo nel mondo dello spettacolo. Lato A e B contestualmente da infarto e per cuori deboli che disegnano un aspetto dinamico e sorprendente della protagonista, in preda a sguardi eccitanti per i fan.

Dalla felicità alla speranza: Silvia Provvedi stringe a sè Nicole e confida nella Legge