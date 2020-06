Betty Rizzo di ‘Grease’: dopo la chirurgia, Stockard Channing oggi è così

Stockard Channing, l’attrice che ha interpretato Betty Rizzo, personaggio chiave nel musical ‘Grease’, oggi ha 76 anni e ha fatto ricorso a qualche intervento di chirurgia plastica

Betty Rizzo di ‘Grease‘, ovvero Stockard Channing, ha raggiunto l’apice del successo diventando famosa in tutto il mondo. Insieme a John Travolta e a Olivia Newton John interpretava un ruolo altrettanto importante come quello dei protagonisti del musical. L’attrice statunitense, che oggi ha 76 anni, poco tempo fa è apparsa in televisione nella trasmissione ‘Lorraine’ per parlare della sua carriera iniziata ben 40 anni fa, lunga e costellata di soddisfazioni e successi. Molti hanno potuto ricordare la bella Rizzo con il volto sbarazzino e con gli occhi vispi del film ‘Grease‘, successo interplanetario. Durante questa più recente apparizione televisiva, l’attrice ha dichiarato di sentirsi un’adolescente, o meglio: “Una vecchia teenager vivente al mondo”.

LEGGI ANCHE -> Virginia Raffaele , uno spettacolo distesa sul pavimento Foto

L’attrice che interpretava Rizzo è uno dei volti più importanti di Broadway

Stockard Channing ha rivisto il film ‘Grease’ soltanto due volte: quando è uscito nel lontano 1978 e al 20esimo anniversario dell’uscita della pellicola. A parte essere tra i protagonisti del musical, la Channing ha avuto un notevole successo sia al cinema che come attrice di teatro. Per quanto riguarda la vita privata, si è sposata per ben 4 volte e nonostante questo si ritiene una donna molto felice.

LEGGI ANCHE -> Giorgia Palmas, le gambe da urlo e la gonna molto mini FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Oggi Betty Rizzo continua a fare l’attrice di cinema e di teatro ed è infatti attualmente uno dei volti più importanti e noti di Broadway.