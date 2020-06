Eva Henger continua ad illuminare il web con le sue foto da capogiro: la stella ungherese si gode le vacanze e mostra ai fan il suo fisico da urlo.

Eva Henger ha raggiunto la popolarità negli anni ’90. La nativa di Győr, dopo alcuni concorsi di bellezza nella sua terra, è stata ingaggiata da Riccardo Schicchi. L’uomo, diventato poi suo marito, l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo: la stella ungherese è stata anche protagonista di 18 film a luci rosse. La 47enne ha ancora un fisico da far invidia alle 20enni: i suoi scatti su Instagram continuano ad entusiasmare i fan come tanti anni fa. Questo pomeriggio Eva ha condiviso sul noto social network una serie di scatti in barca.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Isabella Ferrari pronta per il mare, il prendisole sbottonato – FOTO

La serie di scatti in barca di Eva Henger

La Henger ha illuminato il web anche oggi con le sue foto in barca. Se siete curiosi di guardare le immagini, cliccate su successivo.