Isabella Ferrari pronta per il mare, il prendisole sbottonato – FOTO

Isabella Ferrari pronta per il mare, il prendisole sbottonato lascia poco spazio all’immaginazione

Isabella Ferrari è una delle attrici più amate della televisione italiana. Famosa per il suo talento ma anche per la sua bellezza, è seguitissima su Instagram e, nonostante gli anni passino anche per lei, continua ad essere una bellissima donna e con un fisico che nel tempo non è affatto mutato.

Isabella Ferrari pubblica una foto e fa girare la testa ai suoi amati fans

“Estate, mare, sole, sono le cose che più preferisco, ultimi preparativi per una giornata al mare” scrive Isabella, pubblicando una foto in cui ha un prendisole azzurro addosso sbottonato all’altezza del petto. Nello scatto Isabella pubblicizza il suo shampoo della Gliss, permettendo ai suoi followers di conoscere la qualità di questo marchio, in particolar modo alle donne che sono più attente alla cura dei capelli. I commenti per il suo aspetto fisico non si sprecano neanche stavolta: “Ti seguo da quando ero bambino, quando ho installato Instagram ho pensato subito di cercarti e di seguirti per avere una vista anche sulla tua vita quotidiana. Sei il mio idolo da sempre” scrive un utente, ricevendo tantissimi likes e risposte da parte di persone che la seguono da anni.

Ogni foto su Instagram riceve sempre tantissimi likes. Tra i tanti commenti una le scrive: “Il tuo volto mi ricorda la mia infanzia, che piacere vedere le tue foto. Ti seguo sempre e metto sempre like agli scatti che pubblichi, sei uno schianto come se il tempo per te non fosse mai passato“.