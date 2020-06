Splendida e sfolgorante, Mercedesz Henger si conferma degna figlia di cotanta madre. La 28enne nata in Italia è come e forse anche più bella di Eva Henger.

È di una bellezza disarmante, Mercedesz Henger. La ragazza si sta concedendo una vacanza rigenerante e ristoratrice in un resort. E non è sola. Con lei c’è l’amato fidanzato Lucas Peracchi, che veglia su di lei e la tiene alla lontana dalle grinfie di tantissimi altri che vorrebbero essere al suo posto.

E come negarlo: chiunque vorrebbe avere uina bellezza stratosferica come è Mercedesz, al proprio fianco. Lei mette in risalto il suo fisico perfetto, la sua chioma platinata ed un sorriso sfavillante, da fare impallidire il sole e le stelle tutte. E sui social è il solito tributo di commenti pieni di entusiasmo e di ‘mi piace’.

Mercedesz Henger, uno spettacolo della natura: ed anche mamma Eva si deve inchinare

È proprio il caso di dirlo: Mercedesz è una fuoriserie non per tutti. Negli ultimi giorni sono tanti i post pubblicati nei quali lei sprizza gioia da tutte le parti. Sono giorni felici questi, e sarebbe bello poter vivere da ogni risveglio ad ogni volta che si va a letto con la stessa serenità. Lei ci prova, così come tenta di infondere tanto buonumore nei suoi numerosissimi utenti.

