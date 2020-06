Cristina Parodi difende a spada tratta il marito Giorgio Gori, sindaco di Bergamo e si scaglia contro un hater su Instagram.

Cristina Parodi è uno dei volti più noti della televisione italiana. Nata come giornalista e scrittrice ora è lanciatissima nel mondo della moda dove si sta imponendo con la sua Crida, un brand giovanissimo creato insieme alla socia Daniela Palazzi.

È anche moglie del Sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, al momento nell’occhio del ciclone a causa di quanto accadde nelle prime battute dell’emergenza. Proprio in merito all’operato di quest’ultimo, criticato fortemente da un utente, è scesa sul campo di Instagram Cristina Parodi, difendendolo a spada tratta.

Cristina Parodi difende il marito Giorgio Gori su Instagram

“Prima inaugurazione post covid a Bergamo di una mostra. Il distanziamento e le mascherine non fermano la cultura #fase3 #siricomincia #bergamo #lamiacitta“. Questo il post pubblicato da Cristina Parodi, dove un utente nei commenti ha criticato l’operato del marito Giorgio Gori. Ma facciamo un passo indietro. La foto ritraeva la Parodi di spalle durante l’opening di una mostra fotografica nella città di Bergamo. Uno scatto che ha riscosso enorme successo: encomi e like a iosa non solo rivolti alla nota giornalista ora stilista, ma anche all’iniziativa sponsorizzata.

Come spesso accade, però il mondo del web non è fatto solo di ammiratori, ma anche di detrattori. Ed è cosi che la Parodi si è trovata faccia a faccia con un utente alquanto pungente. “La smetta di rompere i maroni ai bergamaschi. In sottofondo c’è una scandalosa amministrazione di un sindaco che mette la museruola alla stampa locale, la schifezza di una città allo sbando e la pubblicità di sottofondo a degli abiti (il riferimento va al brand di moda della Parodi, Crida ndr) che non mi metterei neanche se regalata (cosa che hanno fatto tante)“.

Questo il commento che ha “scatenato le ire” della giornalista la quale ha ribattuto a tono: “Nessuno le regalerà un abito Crida. Stia pur certa. Quanto a Bergamo io sono fiera di avere un sindaco che sta aiutando la città a risollevarsi. Quello che ho postato è solo uno dei tanti esempi di rinascita“.

La risposta dell’utente: “Sindaco assetato di others, senza scrupoli, ipocrita e bugiardo”

Non è mancata la replica da parte dell’utente che aveva lanciato l’accusa iniziale: “Per quanto concerne gli abiti, di solito li scelgo, li compro e li pago. Diversamente da quello che fa lei. In merito al sindaco tralascio. Il disastro di una Città è sotto gli occhi di chi vuol vedere. E a questo punto anche l’omertà di un sistema“. L’utente prosegue affermando: “Per risollevare Bergamo bisognerebbe avere non iniziative di cui la stragrande maggioranza non sa nulla. Per risollevare Bergamo sarebbe utile un ‘civil servant’ appassionato. Il sindaco attuale non lo è. E il comportamento attuale lo dimostra“. In chiosa ha poi aggiunto: “Assetato di others, senza scrupoli, ipocrita e bugiardo. Ed insensibile alle reali istanze di un territorio. Città Alta ha una ferita cancerosa, una carie, un cratere che è oscena, pornografica. Taccia“.

Un botta e risposta serrato quello tra la Parodi e l’utente.

