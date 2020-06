Bravissima ed anche bellissima, Federica Pellegrini è una vera fuoriclasse in tutto quello che fa. Anche nel vestirsi. Il suo abitino incanta tutti.

Quando una ha la stoffa della campionessa si vede. E nel caso di Federica Pellegrini la cosa è ancora più evidente. La 32enne campionessa di nuoto, che in questo sport ha scritto pagine e pagine a suon di straordinarie imprese nella vasca, risulta vincente anche nella semplicità che contraddistingue un suo post.

La miranese si mostra con un abito elegantissimo nella sua semplicità, che mette in risalto le sue forme. Lei è bellissima e desta anche non poco divertimento per via della scritta che campeggia sul suo petto. Un “Ciao amore” che ai più è parsa anche una dedica nemmeno tanto celata al suo fidanzato.

Federica Pellegrini, campionessa anche di eleganza

Fidanzato che altri non è se non Matteo Giunta. Che tra l’altro è anche l’allenatore della Pellegrini. Quindi c’è forte empatia non solo dal punto di vista professionale ma anche per quanto riguarda l’amore ed i sentimenti.

